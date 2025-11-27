Дибровы всех обманули? Как супруги зарабатывают на разводе, когда сойдутся

Еще в конце лета, когда СМИ написали о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной, многие продюсеры предполагали, что супруги спланировали разрыв, чтобы на нем заработать. Правда ли, что звезды подняли шумиху ради денег — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что развод Дибровых постановочный

Продюсер Сергей Дворцов сообщил NEWS.ru, что изначально считал развод Дибровых постановкой. По словам эксперта, вся пиар-стратегия была спланирована словно по учебнику.

Сначала появилась информация об измене Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Потом супруга предпринимателя Елена написала в соцсетях: «К сожалению, Роману придется забрать тело своей жены из Италии! Разрушив семью, убив мать и шестерых детей… так жестоко уйти к ее подруге… Это невозможно пережить».

В интервью Андрею Малахову, которое вышло на телеканале «Россия 1», Товстик оправдывался. «Вся эта история стала публичной после поста моей бывшей супруги. Это очень непростая ситуация по-человечески. Но это не было решением, принятым внезапно. Мы много разговаривали, пытались сохранить брак, и не раз удавалось», — говорил бизнесмен.

Потом интервью журналистке Лауре Джугелия дала Полина Диброва. Она так же, как и Товстик, оправдывалась за развод и новый роман. Жаловалась, что ей под постами в соцсетях и в личные сообщения писали гадости.

«В начале этого года мы решили встретиться, и он рассказал о ситуации, которая происходит в его семье. Я почувствовала, что человек мне действительно интересен. Он очень сильно задел мое сердце, и я поняла, что вот он, финал», — призналась Диброва.

После интервью Дмитрий Дибров стал чаще появляться на светских мероприятиях. В комментариях, которые давал СМИ, он не оскорблял Полину, а, наоборот, возносил «мать своих детей». Дмитрий держался, как говорили его друзья, «словно настоящий донской казак».

Телеведущий лишь раз позволил себе резкое высказывание в сторону того, кто увел его жену. «Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть, как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня. Всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы, а остальные — фасоль!» — сказал телеведущий о Товстике.

Дмитрий и Полина сейчас официально разведены. Товстики находятся в процессе расторжения брака.

Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Дибровы зарабатывают на разводе

Совпадение или нет, но после череды скандалов, связанных с расставанием Дибровых, Дмитрий вернулся на Первый канал, сейчас он ведет программу «Подкаст. Лаб. Антропология». Параллельно телеведущий делает ряд проектов для платформ в соцсетях.

«Дмитрий полностью посвятил себя работе, а предложений у него в связи с резонансом вокруг его имени множество», — заявили NEWS.ru певицы Катя и Волга, которые записывают с Дибровым композиции в стиле джаз.

Дмитрий теперь может заработать на корпоративах не меньше 5 млн рублей. Полина стала желанной гостьей на многих премьерах и светских мероприятиях, к ней приковано особое внимание журналистов. Стал популярнее и клуб рублевских жен Дибровой. По словам Сергея Дворцова, входной билет туда стоит 150 тысяч рублей. По его версии, в год Полина зарабатывает не меньше 37 млн рублей.

Теперь в соцсетях Дибровой появилась и реклама. Платные посты о маркетплейсах, коучах, по мнению Дворцова, стоят не меньше 200 тысяч рублей.

Сейчас Полину пригласили участвовать в шоу «Миллионер в Индии», которое будет транслироваться на СТС. Представители канала подтвердили ее участие, но все подробности обещали рассказать позже.

Продюсер блогеров-миллионников Евгений Вольтов считает, что, если развод был пиар-стратегий, то подобная монетизация не долгосрочна. По его мнению, она превращает участников «такого шоу» для публики в настоящих фриков.

«Человек становится обладателем так называемого смешного бессмертия. Его перестают воспринимать всерьез. Аналогичным смешным бессмертием, на мой взгляд, уже давно обладают Анастасия Волочкова, Никита Джигурда. У Полины появилась реклама, у нее без Дмитрия появился трафик. Она стала объектом притяжения СМИ. Созданный трафик, безусловно, стоит денег. Рекламодатели товаров народного потребления, крупные рекламодатели к ней не пойдут», — сказал продюсер NEWS.ru.

Полина Диброва Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Недавно якобы знакомая семьи Дибровых рассказала Telegram-каналу «Свита короля», что развод Дмитрия и Полины был фикцией, связан с пиаром и финансовыми интересами, для усиления эффекта они решили привлечь друга семьи Романа Товстика. По ее версии, Дибров планирует сделать предложение руки и сердца своей бывшей супруге в Новый год.

Адвокат Дмитрия Александр Добровинский не понимает, чем выгоден развод для его клиента. Он прокомментировал разрыв телеведущего с женой NEWS.ru.

«Не понимаю, чем может быть выгоден кому-то развод. Это полная глупость. Эта женщина просто глупа, она не понимает о чем говорит. Мой клиент официально разведен», — сказал адвокат.

Представлявшая интересы Елены Товстик адвокат Екатерина Гордон ранее заявляла СМИ, что больше не работает со своей клиенткой. Для нее она добилась всего, чего могла. Но, по словам Гордон, Елена хочет вернуть мужа.

Это подтверждает и пост, который недавно выложила в своих соцсетях Товстик. Она написала, что официально не разведена с мужем, все еще может измениться.

Сейчас в Telegram-каналах и СМИ со ссылкой на знакомых Диброва появилась информация, что он якобы встречается с молодой многодетной вдовой, с которой его когда-то познакомила бывшая жена Полина. Добровинский сказал NEWS.ru, что не вмешивается в личную жизнь своих клиентов, поэтому не может подтвердить или опровергнуть эти данные.

