«Вот он, финал»: Диброва рассказала о том, как стала любовницей Диброва призналась, что ее отношения с Товстиком начались только в этом году

Обладательница титула «миссис Россия — 2017» Полина Диброва в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией заявила, что ее отношения с бизнесменом Романом Товстиком начались только в этом году. По словам модели, во время одной из встреч мужчина рассказал о ситуации, которая происходит в его семье. Интервью доступно на YouTube-канале FameTime TV.

В начале этого года мы решили встретиться, и он рассказал о ситуации, которая происходит в его семье. Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Я почувствовала, что человек мне действительно интересен. Он очень сильно задел мое сердце, и я поняла, что вот он, финал, — отметила Диброва.

В этот момент она поняла, что больше не может жить со своим мужем. Окончательно к такому выводу модель пришла во время совместного путешествия с Дмитрием Дибровым на Сейшелы. Именно там она сообщила ему об измене и заявила, что хочет развестись.

Он подумал, что я сошла с ума. И потом начались несколько месяцев диалогов, — добавила Диброва.

Ранее Диброва похвасталась отдыхом на Камчатке, в который она отправилась вместе с тремя сыновьями. Фото с ними знаменитость разместила в соцсетях, где немедленно подверглась критике. Некоторые подписчики пожурили модель за то, что у детей только начался новый учебный год, а она вынудила их пропускать занятия.