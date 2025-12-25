Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 13:30

Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии

Порномодель Бонни Блю оскорбила флаг Индонезии после депортации из страны

Бонни Блю Бонни Блю Фото: Социальные сети
Британская порноактриса Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Эмма Биллинджер) надругалась над флагом Индонезии, откуда ее депортировали после очередного скандала. Модель, получившая известность после участия в секс-марафоне с тысячей мужчин, опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором проволочила полотнище по асфальту и намекнула на групповой секс.

На видео Бонни Блю в компании мужчин, одетых в рабочие комбинезоны, направляется к посольству Индонезии в Лондоне. При этом флаг азиатской страны девушка использовала как часть юбки и проволочила его по асфальту.

Говорили, что я отнеслась к культуре Бали без уважения. Но это ничто по сравнению с тем неуважением, которое эти ребята сейчас проявят ко мне, — заявила порноактриса.

Бонни Блю задержали в Индонезии 7 декабря в результате полицейского рейда. Порноктриса арендовала автобус для съемок откровенного видео во время «школьной недели» — традиционного празднования окончания учебы. Она анонсировала новую секс-акцию в соцсетях, отметив, что «не может дождаться встречи» с теми, «кому едва исполнилось 18».

Вместе с девушкой также задержали группу из 17 туристов-мужчин, в числе которых были несовершеннолетние. Часть из них позже отпустили. Из студии, где должны были пройти съемки, изъяли камеры, костюмы школьницы, интимные принадлежности и препараты для повышения потенции.

Актрисе грозило до 15 лет лишения свободы и гигантский штраф. В итоге власти решили депортировать девушку в Великобританию.

Бонни Блю прославилась после январского секс-марафона, в ходе которого она занялась сексом с 1057 мужчинами в течение 12 часов. Девушка побила рекорд по количеству партнеров за одни сутки.

Ранее в Перу порномодель Карен Паниагуа объявила о намерении стать депутатом конгресса. 28-летняя девушка выдвинула свою кандидатуру от партии «Вперед, страна — Партия социальной интеграции». Актриса фильмов для взрослых объяснила свое решение готовностью принести пользу государству и внести вклад в его развитие.

