14 ноября 2025 в 09:39

Порномодель стала политиком и уже добилась первого успеха

Перуанская порноактриса Паниагуа сумела баллотироваться в конгресс

Лима, Перу Лима, Перу Фото: Li Mengxin/XinHua/Global Look Press
В Перу порномодель Карен Паниагуа объявила о намерении стать депутатом конгресса, сообщает Need To Know. 28-летняя девушка выдвинула свою кандидатуру от партии «Вперед, страна — Партия социальной интеграции». Актриса фильмов для взрослых объяснила свое решение готовностью принести пользу государству и внести вклад в его развитие.

Я понимаю, что на меня ложится большая ответственность. И главное, что впереди меня ждет много новых испытаний, новых целей и новых возможностей, которыми я хочу с вами поделиться, — сказала Паниагуа.

Она имеет диплом Высшей школы бизнеса по специальности «психология бизнеса». В настоящее время она продолжает учиться в Перуанском университете прикладных наук, изучая бизнес-администрирование. Помимо работы на OnlyFans она занимается продажей подушек и интимных товаров, а также владеет кондитерским производством и компанией по изготовлению торговых автоматов.

Ранее украинская порноактриса Юлия Сенюк, выступающая под псевдонимом Джозефина Джексон, приняла решение покинуть территорию Украины из-за давления со стороны правоохранительных структур. Она сообщила, что сотрудники полиции стали регулярно проводить обыски и возбуждать уголовные производства в отношении девушек, работающих в индустрии фильмов для взрослых.

Перу
порноактрисы
порнография
политика
