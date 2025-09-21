«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефина Джексон, решила уехать с Украины из-за давления правоохранительных органов. В социальной сети Х она заявила, что полицейские стали все чаще устраивать обыски и заводить уголовные дела на девушек, снимающихся в фильмах для взрослых.

Когда увидела, какой трешак начал происходить, решила уехать от греха подальше. Не вижу смысла находиться в стране, где сажают [в тюрьму] за голое фото в телефоне, — написала украинка.

Ранее сообщалось, что 26-летняя украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, известная под псевдонимом Молли Мэй, выиграла тендер на поставку противодроновых сеток для подконтрольного Киеву Херсона на сумму 6,3 млн гривен (примерно 12 млн рублей). Примечательно, что в качестве ИП девушка зарегистрировалась всего месяц назад.

До этого в Санкт-Петербурге за нарушение миграционного права задержали 26-летнего гражданина Украины, который признался, что планировал зарабатывать на жизнь съемками в фильмах для взрослых. Депортировать неудавшегося порноактера на Украину не представляется возможным, поэтому молодой человек уже две недели живет в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.