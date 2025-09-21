«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 18:35

«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса

Порноактриса Сенюк решила покинуть Украину из-за пристального внимания силовиков

Юлия Сенюк Юлия Сенюк Фото: Социальные сети

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефина Джексон, решила уехать с Украины из-за давления правоохранительных органов. В социальной сети Х она заявила, что полицейские стали все чаще устраивать обыски и заводить уголовные дела на девушек, снимающихся в фильмах для взрослых.

Когда увидела, какой трешак начал происходить, решила уехать от греха подальше. Не вижу смысла находиться в стране, где сажают [в тюрьму] за голое фото в телефоне, — написала украинка.

Ранее сообщалось, что 26-летняя украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, известная под псевдонимом Молли Мэй, выиграла тендер на поставку противодроновых сеток для подконтрольного Киеву Херсона на сумму 6,3 млн гривен (примерно 12 млн рублей). Примечательно, что в качестве ИП девушка зарегистрировалась всего месяц назад.

До этого в Санкт-Петербурге за нарушение миграционного права задержали 26-летнего гражданина Украины, который признался, что планировал зарабатывать на жизнь съемками в фильмах для взрослых. Депортировать неудавшегося порноактера на Украину не представляется возможным, поэтому молодой человек уже две недели живет в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Украина
порноактрисы
обыски
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в ходе СВО
Германия отправила истребители Eurofighter на перехват Ил-20М над Балтикой
В допуске Петросян и Гуменника до Олимпиады появился нюанс
Раскрыты итоги финального боя «Зарницы 2.0»
Садальский заявил о предательстве SHAMAN
«У ВСУ агония»: в Запорожье объяснили удары украинской армии по гражданским
США, отмена концертов, желание вернуться в РФ: как живет Кристина Орбакайте
Синоптик назвал точную дату, когда в Подмосковье выпадет первый снег
В Берлине мужчина поджег искажающие историю книги
Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь
Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
В США нашли единственный способ избежать шатдауна
Политолог ответил, чем грозит РФ возможное возвращение США в Афганистан
«Нам придется»: Нетаньяху пообещал бороться с призывами признать Палестину
Захарова: РФ требует от Запада итогов по делу Навального и Скрипалей
Новая часть Battlefield пострадала из-за слов разработчика о Чарли Кирке
Теннисист Медведев уступил в матче с 196-й ракеткой мира
«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса
На Украине сделали неутешительные выводы после шагов США
«Польша за мир»: в Варшаве протестуют из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.