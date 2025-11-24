Порномодель и многодетная мать потеряла сон из-за OnlyFans Жительница Великобритании начала снимать контент для взрослых и потеряла сон

Шотландка Лиза, подрабатывающая порномоделью, рассказала, что из-за необходимости снимать контент для взрослых в ночное время она почти перестала спать, передает The Sun. Ей удается поспать лишь несколько часов, перед тем как вставать, чтобы разбудить детей перед школой.

Во время пандемии женщина создала аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы обеспечить финансовую поддержку своей семье. Работая санитаркой в больнице, она также занималась созданием контента, но не предполагала, что эта подработка обернется такими трудностями.

Появление дополнительного дохода и рост числа подписчиков не спасли Лизу от критики со стороны друзей. Они начали оставлять неприятные комментарии о ее внешности в социальных сетях. Это привело к тому, что женщина потеряла значительную часть своего окружения.

