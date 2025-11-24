День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 09:38

Порномодель и многодетная мать потеряла сон из-за OnlyFans

Жительница Великобритании начала снимать контент для взрослых и потеряла сон

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Шотландка Лиза, подрабатывающая порномоделью, рассказала, что из-за необходимости снимать контент для взрослых в ночное время она почти перестала спать, передает The Sun. Ей удается поспать лишь несколько часов, перед тем как вставать, чтобы разбудить детей перед школой.

Во время пандемии женщина создала аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы обеспечить финансовую поддержку своей семье. Работая санитаркой в больнице, она также занималась созданием контента, но не предполагала, что эта подработка обернется такими трудностями.

Появление дополнительного дохода и рост числа подписчиков не спасли Лизу от критики со стороны друзей. Они начали оставлять неприятные комментарии о ее внешности в социальных сетях. Это привело к тому, что женщина потеряла значительную часть своего окружения.

Ранее известная порнозвезда Бонни Блю столкнулась с акулой во время дайвинга на Мальдивах. Хищница длиной около метра, идентифицированная как акула-нянька, неожиданно появилась рядом с актрисой. Блю попыталась нырнуть и, не заметив акулу, боднула ее. Обе стороны испугались друг друга, но инцидент обошелся без травм.

Великобритания
порноактрисы
контент
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сократились продажи электроники
«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна
Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области
Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ
В Пакистане выросло число жертв атаки террористов на штаб-квартиру полиции
«Выдающийся форвард»: ветеран ЦСКА высказался о смерти Симоняна
«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов
Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны
Экс-сотрудница предприятия ТЭК попала в скандал с вымогательством
Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его
Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»
Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео
В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине
Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью
Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах
Женщина отбилась от медведя и спряталась в лесу на всю ночь
Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот
Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне
В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом
Зимний кодекс курьера: Ozon раскрыл правила безопасности на дорогах
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.