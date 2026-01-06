В Великобритании запретили рекламу некоторых продуктов В Великобритании запретили рекламу вредных продуктов по ТВ и в интернете

В Великобритании с 05:30 до 21:00 на телевидении и в интернете запрещено рекламировать продукты с высоким содержанием сахара, соли и жира, передает The Guardian. В Минздраве заявили, что данная инициатива позволит ежегодно уменьшать число детей с ожирением на 20 тыс. и исключит из их рациона до 7,2 млрд калорий.

В список товаров, на которые наложен запрет на рекламу, вошли безалкогольные напитки, шоколад, сладости, пицца, пирожные, мороженое, сухие завтраки и быстрорастворимые каши. Также в список запрещенных продуктов добавили бутерброды, подслащенные хлебобулочные изделия и йогурты.

