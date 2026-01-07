Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро Захарова: обсуждение ситуации с Мадуро в СБ ООН началось со слова «шок»

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле, началось со слова «шок», обратила внимание в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, в дальнейшем данное слово употреблялось еще не раз.

Слово «шок» я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени, — сказала Захарова.

Она добавила, что дать адекватную юридическую и морально-этическую оценку произошедшему в Венесуэле сложно. По мнению Захаровой, такой международно-правовой категории попросту не существует.

Ранее появилась информация, что США предупредили министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо об опасности для его жизни в случае неповиновения. Кроме того, США выдвинули ряд жестких требований исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.