Луна получила одобрение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, штат Флорида) сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями. По ее словам в соцсети X, также будет поднят вопрос об урегулировании на Украине.

Мир всегда должен одерживать верх, а ведущую роль в переговорах должны играть здравомыслящие люди. Спасибо госсекретарю [США Марко] Рубио за помощь с этим, — добавила она.

Ранее ее пресс-секретарь Огаст Болл пояснил, что цель американской конгрессвумен Анны Паулины Луны во время предстоящих контактов с представителями РФ — проложить путь к процветанию, торговле и прочному миру. Он уточнил, что политик хочет восстановить открытое общение с Москвой.

Тем временем Госдепартамент США призвал другие страны «не играть» с президентом Дональдом Трампом. В официальных аккаунтах ведомства в соцсети X появились посты на русском и арабском языках, они сопровождались черно-белой фотографией Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.