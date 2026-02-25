В ГД хотят ввести господдержку компаний за помощь с жильем для сотрудников

Депутаты Госдумы разработали проект закона, подразумевающий помощь для компаний, которые помогают сотрудникам снять или приобрести жилье, передают «Известия». В материале указано, что такие организации предлагается финансировать со стороны государства.

Предложение внесут в Думу 25 февраля. В пояснительной записке уточняется, что предлагается внести в статью 15 Закона № 488-ФЗ новое положение. В документе указано, что такие меры позволили бы предотвратить текучку кадров. Помощь при этом может оказываться на разных уровнях — от частичной компенсации трат на аренду до корпоративной ипотеки.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что с 2026 года налоговый вычет по ипотеке будет зависеть не только от суммы расходов на жилье, но и от ставки НДФЛ заемщика. При этом, по его словам, основные правила получения вычета в 2026 году останутся такими же, как в 2025 году.

До этого директор Института экономики РАН Михаил Головнин выразил мнение, что ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать. Он уверен, что объемы выдачи кредитов могут остаться на прежнем уровне или даже сократиться.