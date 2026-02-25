Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 08:07

Экс-депутат Рады рассказал, как можно решить конфликт России и Европы

Экс-депутат Рады Килинкаров: конфликт РФ и Европы можно решить с помощью США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт России и Европы можно урегулировать с помощью США, заявил ИА «Вести» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, у главы Белого дома Дональда Трампа есть рычаги давления на европейские страны.

Урегулировать этот конфликт возможно через давление американцев на тех же самых европейцев, — сказал Килинкаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в обозримом будущем. Заявление прозвучало на полях неформального саммита Евросоюза в Бельгии. Глава государства также уточнил позицию Парижа относительно участия Москвы в предстоящих встречах G7.

До этого бывший первый заместитель главы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что отсутствие единства в подходах к отношениям с Россией привело к расколу внутри Европейского союза. По его словам, Париж и Берлин выступают за возобновление диалога с Москвой, тогда как глава европейской дипломатии Кая Каллас сохраняет резко враждебную позицию по отношению к РФ.

