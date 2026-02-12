Разногласия вокруг подхода к России раскололи Европу Экс-посол Индии Сибал указал на раскол в ЕС из-за подходов к России

Разногласия вокруг подхода к выстраиванию взаимоотношений с Россией вызвали раскол в Европейском союзе, такое мнение в социальной сети Х высказал бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, экс-посол в Москве Канвал Сибал. В частности, Париж и Берлин хотят наладить диалог с Москвой. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас по-прежнему относится к России крайне враждебно.

Президент Франции [Эммануэль] Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией. Речи канцлера Германии [Фридриха] Мерца по отношению к России смягчаются. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно по отношению к России, — констатировал Сибал.

Он добавил, что Франция и Германия отдали Брюсселю право самостоятельно определять внешнеполитический курс. По мнению дипломата, это бьет по престижу ведущих европейских держав. Складывается впечатление, что регион больше не является целостным образованием, заключил Сибал.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских лидеров не царапаться в двери Кремля. Он предложил выработать общую стратегию в отношениях с Москвой.