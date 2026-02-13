Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х сообщил, что не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в обозримом будущем. Заявление прозвучало на полях неформального саммита Евросоюза в Бельгии. Глава государства также уточнил позицию Парижа относительно участия Москвы в предстоящих встречах G7.

По словам Макрона, контакты с российской стороной на высшем уровне в настоящее время не готовятся. Французский лидер напомнил, что его дипломатический советник уже совершил визит в Россию. Однако эту работу он назвал «подготовкой почвы», не уточнив конкретных сроков следующего этапа.

Это не вопрос ближайших дней, — пояснил Макрон.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении представителей РФ на мероприятия «Группы семи» во Франции, Макрон подчеркнул, что такой вариант не рассматривается. Президент дал понять, что изменение формата взаимодействия с Москвой возможно лишь при условии завершения украинского конфликта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что намерение Макрона провести телефонный разговор с Путиным дальше слов не продвинулось. Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не избегала контактов с Парижем, тогда как именно Франция довела двусторонние связи до полного разрыва.