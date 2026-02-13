Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 00:51

Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным

Макрон исключил скорое проведение разговора с Путиным

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х сообщил, что не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в обозримом будущем. Заявление прозвучало на полях неформального саммита Евросоюза в Бельгии. Глава государства также уточнил позицию Парижа относительно участия Москвы в предстоящих встречах G7.

По словам Макрона, контакты с российской стороной на высшем уровне в настоящее время не готовятся. Французский лидер напомнил, что его дипломатический советник уже совершил визит в Россию. Однако эту работу он назвал «подготовкой почвы», не уточнив конкретных сроков следующего этапа.

Это не вопрос ближайших дней, — пояснил Макрон.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении представителей РФ на мероприятия «Группы семи» во Франции, Макрон подчеркнул, что такой вариант не рассматривается. Президент дал понять, что изменение формата взаимодействия с Москвой возможно лишь при условии завершения украинского конфликта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что намерение Макрона провести телефонный разговор с Путиным дальше слов не продвинулось. Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не избегала контактов с Парижем, тогда как именно Франция довела двусторонние связи до полного разрыва.

Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Франция
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан указал Зеленскому на нелепость его требований о вступлении в ЕС
Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала
Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери
«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших
Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА
Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным
Европейские страны намерены купить дешевые боевые дроны
Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией
Еврокомиссия подготовит план по радикальной интеграции рынка ЕС
Проблемы со здоровьем, личная жизнь, слова о Путине: где сейчас Дужников
«Доставка на дом»: манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок
Макрон не захотел видеть Европу «за дверью» на переговорах с Россией
Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы
Мужчинам на заметку: все, что нужно знать о цинке. Ликбез от врача
«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией
Трамп может выйти из переговоров по Украине
Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии
«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа
Кровавые кошки-мышки: замначальника ГАИ Томска годами помогал зятю-маньяку
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.