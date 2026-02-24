Zoom решил возобновить деятельность в России Сервис Zoom подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака

Американский сервис видеоконференций Zoom подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Zoom Calendar, передает ТАСС со ссылкой на данные федеральной службы. Документы поступили в ведомство 20 февраля.

Zoom планирует закрепить права на бренд сразу по трем классам международной классификации: программное обеспечение, телекоммуникационные услуги и создание электронного календаря. Ранее компания отключила оплаченные лицензии и закрыла возможность продления подписок для клиентов из РФ, фактически прекратив работу на рынке.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее пояснил ТАСС, что даже ушедшие бренды стараются регистрировать и продлевать товарные знаки в России. По его словам, это необходимо для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если рынок временно недоступен. Патентование позволяет правообладателю блокировать продажу товаров под своим брендом третьими лицами.

Ранее Франция ввела официальный запрет для государственных служащих на использование популярных американских сервисов видеоконференций, таких как Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Согласно новым правилам, правительственные ведомства обязаны перейти на отечественную платформу Visio. Этот сервис разработан Межведомственным цифровым управлением Франции (Dinum) и базируется на инфраструктуре французского облачного провайдера Outscale.