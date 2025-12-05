Зафиксирован сбой в работе Zoom

В работе облачной платформы для проведения видеоконференций, вебинаров и онлайн-встреч Zoom фиксируется сбой, передает «Сбой.рф». За последние 15 минут поступило более 300 жалоб. Причины проблем не уточняются.

Фиксируем сбой в работе Zoom! 338 жалоб за последние 15 минут, — говорится в сообщении.

Утром 5 декабря у оператора связи Tele2 произошел масштабный сбой. За час поступило более сотни жалоб. Больше всего обращений поступило из Москвы и некоторых других регионов. Пользователи жаловались на отсутствие мобильного интернета, в том числе на проблемы с доступом к сайтам из белого списка.

До этого российский маркетплейс Ozon столкнулся с техническими проблемами. Было зафиксировано множество жалоб на работу платформы. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы (36%). Далее следуют Свердловская область (12%), Санкт-Петербург и Подмосковье (по 10% каждый), а также Пермский и Краснодарский края (по 5%). В пресс-службе Ozon сообщили, что проблема с загрузкой медийного контента затронула лишь незначительную часть пользователей и была оперативно устранена после отражения DDoS-атаки.