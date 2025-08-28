Аккаунты в Google и Telegram начали красть через ссылки на конференции

Мошенники начали красть аккаунты пользователей в Google и Telegram, рассылая жертвам рассылки на якобы видеоконференции, предупредили аналитики компании — разработчика решений для борьбы с киберпреступностью F6. Чаще всего такую схему применяют на бизнесменов и менеджеров различных фирм. Злоумышленники выдают себя за потенциальных клиентов.

Собеседник просит проконсультировать его по услугам компании и предлагает сделать это в Zoom, где у него якобы бизнес-версия, в которой удобнее общаться, — отметили эксперты.

Уточняется, что после перехода по ссылке пользователю предлагается пройти несколько проверок. Затем его просят ввести данные для входа в Google-аккаунт на фишинговой странице. Кроме того, у жертвы запрашивают код подтверждения, который приходит в Telegram, чтобы похитить аккаунт в мессенджере.

Ранее появилась информация, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему, которая подразумевает кражу данных через предложение о получении персонального кода от домофона. Человеку предлагают возможность открывать дверь в подъезд без ключа.