28 августа 2025 в 14:19

Аккаунты в Google и Telegram начали красть через ссылки на конференции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали красть аккаунты пользователей в Google и Telegram, рассылая жертвам рассылки на якобы видеоконференции, предупредили аналитики компании — разработчика решений для борьбы с киберпреступностью F6. Чаще всего такую схему применяют на бизнесменов и менеджеров различных фирм. Злоумышленники выдают себя за потенциальных клиентов.

Собеседник просит проконсультировать его по услугам компании и предлагает сделать это в Zoom, где у него якобы бизнес-версия, в которой удобнее общаться, — отметили эксперты.

Уточняется, что после перехода по ссылке пользователю предлагается пройти несколько проверок. Затем его просят ввести данные для входа в Google-аккаунт на фишинговой странице. Кроме того, у жертвы запрашивают код подтверждения, который приходит в Telegram, чтобы похитить аккаунт в мессенджере.

Ранее появилась информация, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему, которая подразумевает кражу данных через предложение о получении персонального кода от домофона. Человеку предлагают возможность открывать дверь в подъезд без ключа.

мошенники
взломы
кражи
аккаунты
Google
Telegram
Zoom
