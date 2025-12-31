Председатель ГКНБ Киргизии отчитал бизнесмена за русский язык

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке, сообщает Telegram-канал NewTimes.kz. В материале говорится: предприниматель потребовал, чтобы его собеседник выучил киргизский.

Вам по-киргизски говорить? Почему по-киргизски не научились еще? China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?! — поинтересовался Ташиев.

Он подчеркнул, что китайская компания работает в стране уже 20 лет. Сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык за такой долгий срок, считает Ташиев.

Ранее стало известно, что правительство Киргизии не планирует отменять действующий порядок въезда в страну для граждан России, как официально заявила пресс-службы МИД республики. Представитель ведомства опровергла ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что с 1 января 2026 года россиянам будет запрещен въезд по внутренним паспортам.

Тем временем президенту России Владимиру Путину во время визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз. Церемония вручения прошла в рамках культурной программы для лидеров стран ОДКБ, где гостям показали традиционную киргизскую юрту и процесс изготовления народного трехструнного инструмента.