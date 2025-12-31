Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 01:15

Председатель ГКНБ Киргизии отчитал бизнесмена за русский язык

Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев упрекнул бизнесмена за русский язык

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке, сообщает Telegram-канал NewTimes.kz. В материале говорится: предприниматель потребовал, чтобы его собеседник выучил киргизский.

Вам по-киргизски говорить? Почему по-киргизски не научились еще? China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?!поинтересовался Ташиев.

Он подчеркнул, что китайская компания работает в стране уже 20 лет. Сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык за такой долгий срок, считает Ташиев.

Ранее стало известно, что правительство Киргизии не планирует отменять действующий порядок въезда в страну для граждан России, как официально заявила пресс-службы МИД республики. Представитель ведомства опровергла ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что с 1 января 2026 года россиянам будет запрещен въезд по внутренним паспортам.

Тем временем президенту России Владимиру Путину во время визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз. Церемония вручения прошла в рамках культурной программы для лидеров стран ОДКБ, где гостям показали традиционную киргизскую юрту и процесс изготовления народного трехструнного инструмента.

Киргизия
гкнб
русский
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
1 января без тяжелого похмелья: врач дала советы, как этого добиться
«Гангрена Запада»: как Европа загнется без США, какой будет роль России
В Польше ответили Сибиге на обвинения в притеснениях украинцев
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
Председатель ГКНБ Киргизии отчитал бизнесмена за русский язык
Истязал нянь на глазах у сына: найдены новые жертвы богородского маньяка
Экипаж преследуемого США танкера нарисовал флаг России на борту
Еще один российский аэропорт закрылся из-за ограничений
ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на шесть регионов России
Раскрыты последствия коррупции для Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 декабря 2025 года
Приметы 31 декабря — Модестов день: как встретить последний день года
Саня, ты заколебал: обида на Вяльбе, бомбежка ВСУ, ОИ: как живет Большунов
Аэропорт Геленджика заморозил прием и выпуск самолетов
В Туркмении раскрыли, когда пройдет саммит глав государств СНГ
Все соцобъекты в Раменском подключили к электроснабжению
В Липецкой области ввели высший уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА
Пенсии, детские пособия, маткапитал: что ждет льготников в 2026 году
Москву попытался атаковать украинский БПЛА
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.