Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 05:27

Робот избежал наказания в Литве за русскую речь

Delfi: языковая инспекция Литвы не смогла оштрафовать робота за русский язык

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Литве произошел курьезный инцидент с роботом-уборщиком, который говорил с покупателями на русском, пишет Delfi. Государственная языковая инспекция столкнулась с неожиданной правовой коллизией и не смогла выписать штраф.

Один из посетителей супермаркета заснял на видео автономного уборщика, который, перемещаясь по торговому залу, вежливо просил людей посторониться. Устройство использовало для этого исключительно русский язык.

Владелец торговой точки после инцидента объяснил, что причина была в банальной технической ошибке. Сотрудники компании, обслуживающей уборочную технику, по недосмотру установили на устройство программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом. Представитель сети заверил общественность, что данная оплошность была исправлена в максимально сжатые сроки после поступления жалобы.

Несмотря на это, покупатель обратился с официальным заявлением в Государственную инспекцию по языку. Однако чиновники оказались бессильны.

Закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, но не распространяется на голосовые или звуковые сообщения, — пояснил глава ведомства Аудрюс Валотка.

Ранее стало известно, что в 2026 году дефицит государственного бюджета Литвы может достичь 2,7% ВВП — максимального показателя с периода COVID-19. Как заявил эксперт латвийского банка Citadele Александр Изгородин, по итогам 2020 года он составил 6,4% ВВП, с 2021 по 2024 год колебался на уровне 0,7–1,3%.

Литва
русский
роботы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ не устояли перед российским «Градом»: успехи ВС РФ к утру 24 октября
«Противник не ожидал»: командир раскрыл подробности освобождения Ивановки
Россиянам объяснили, стоит ли делать ремонт в ипотечной квартире
Почему снится пожар в чужом доме: узнайте точное значение
Без сахара и варки, лучше варенья: заготавливаем клюкву на зиму!
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Подмосковье
Юрист ответил, может ли начальство оштрафовать за настольные игры на работе
Личная жизнь, переезд сына в США, мнение об СВО: где сейчас Пресняков
Сразу три российских аэропорта прекратили работу
Гендиректору АСВ предъявили обвинение
Дружба и ссора с Пугачевой, личная жизнь, Крым: как живет Илья Резник
Робот избежал наказания в Литве за русскую речь
Юрист раскрыл, можно ли заработать на повышении утильсбора
Сон о селедке: раскрываем тайну для мужчин и женщин
Пенсионерам перечислили выплаты, которые надо оформить до конца года
Санду ставит памятники румынским пособникам Гитлера: чего она добивается
В Роскачестве назвали причины возникновения частых конфликтов в коллективе
Трамп спрогнозировал крайний срок результатов санкций против России
Здоровье, личная жизнь, СВО и уехавшие артисты: как живет Юрий Николаев
Блиновская сумела вернуть многомиллионный актив
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.