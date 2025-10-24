Робот избежал наказания в Литве за русскую речь Delfi: языковая инспекция Литвы не смогла оштрафовать робота за русский язык

В Литве произошел курьезный инцидент с роботом-уборщиком, который говорил с покупателями на русском, пишет Delfi. Государственная языковая инспекция столкнулась с неожиданной правовой коллизией и не смогла выписать штраф.

Один из посетителей супермаркета заснял на видео автономного уборщика, который, перемещаясь по торговому залу, вежливо просил людей посторониться. Устройство использовало для этого исключительно русский язык.

Владелец торговой точки после инцидента объяснил, что причина была в банальной технической ошибке. Сотрудники компании, обслуживающей уборочную технику, по недосмотру установили на устройство программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом. Представитель сети заверил общественность, что данная оплошность была исправлена в максимально сжатые сроки после поступления жалобы.

Несмотря на это, покупатель обратился с официальным заявлением в Государственную инспекцию по языку. Однако чиновники оказались бессильны.

Закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, но не распространяется на голосовые или звуковые сообщения, — пояснил глава ведомства Аудрюс Валотка.

