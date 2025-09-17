Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками Лукашенко сообщил о большем владении русским языком, чем белорусским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что, как и многие в стране, говорит на русском языке лучше, чем на белорусском, передает БелТА. Однако он подчеркнул, что это не говорит о его плохом отношении ко второму языку.

Не дай Бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде. <…> Это наш язык. Если белорусский язык у нас, понятно, отстает от русского языка, скажем так, надо это тихонечко делать, спокойно. Надо поддерживать очень аккуратно. Но не за счет русского языка, — отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул особую важность владения английским языком для современного поколения. Он отметил, что английский сохраняет статус универсального языка международного общения, позволяющего вести переговоры с зарубежными партнерами, а также получать доступ к передовым знаниям и образованию в ключевых отраслях.

Ранее Лукашенко рассказал о необходимости обучения военнослужащих ВС страны у российских солдат. Он подчеркнул, что россияне обладают значительным опытом и готовы безвозмездно передавать свои навыки белорусским коллегам. Лукашенко призвал бойцов постоянно совершенствовать боевую подготовку.