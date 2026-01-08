Раскрыта судьба арестованного во Франции баскетболиста Касаткина Баскетболист Касаткин вернулся в Москву после освобождения из тюрьмы в Париже

Российского баскетболиста Даниила Касаткина освободили из французской тюрьмы, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело. Он уточнил, что спортсмена посадили в самолет, и он уже прибыл в Москву.

Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили в самолет, и он уже приземлился в Москве, — отметил Бело.

По словам адвоката, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции Касаткина в США, несмотря на решение суда. Американская сторона подозревает его в причастности к хакерской деятельности.

Ранее Касаткин во время заседания назвал обвинения беспочвенными. Он отметил, что не имеет отношения к преступным схемам и не контактировал с предполагаемыми злоумышленниками.

МИД России после ареста взял на контроль ситуацию с задержанием Касаткина. Глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов сообщил, что США предоставили далеко не все документы. Дипломаты также отмечали, что спортсмен не имел доступа к спортзалу.