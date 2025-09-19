Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 17:36

Посольство раскрыло, как содержат баскетболиста из РФ в тюрьме во Франции

Посольство РФ сообщило, что условия Касаткина в тюрьме во Франции не изменились

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Условия содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме не изменились, сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике. Сотрудники консульского отдела диппредставительства констатировали отсутствие существенных изменений. Они посещали Касаткина в конце августа и в середине сентября.

Существенных изменений в условиях содержания не произошло: российский спортсмен по-прежнему лишен возможности пользоваться тюремным спортзалом, — уточнили в посольстве.

При этом консульские сотрудники помогли Касаткину в правовом поле при оформлении нотариальных документов. Сведения адвоката о том, что спустя несколько месяцев под стражей баскетболисту разрешили свидание с невестой, подтвердились. Произошло несколько встреч, но девушка уже покинула Францию из-за истекшего срока действия визы.

Ранее стало известно, что арестованному Касаткину может грозить до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Во Франции его обвиняют в компьютерном и электронном мошенничестве.

Франция
тюрьмы
россияне
Даниил Касаткин
баскетболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.