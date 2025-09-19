Посольство раскрыло, как содержат баскетболиста из РФ в тюрьме во Франции

Условия содержания российского баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме не изменились, сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике. Сотрудники консульского отдела диппредставительства констатировали отсутствие существенных изменений. Они посещали Касаткина в конце августа и в середине сентября.

Существенных изменений в условиях содержания не произошло: российский спортсмен по-прежнему лишен возможности пользоваться тюремным спортзалом, — уточнили в посольстве.

При этом консульские сотрудники помогли Касаткину в правовом поле при оформлении нотариальных документов. Сведения адвоката о том, что спустя несколько месяцев под стражей баскетболисту разрешили свидание с невестой, подтвердились. Произошло несколько встреч, но девушка уже покинула Францию из-за истекшего срока действия визы.

Ранее стало известно, что арестованному Касаткину может грозить до 25 лет тюрьмы по двум статьям. Во Франции его обвиняют в компьютерном и электронном мошенничестве.