Во Франции суд одобрил экстрадицию баскетболиста Касаткина

Парижский суд дал разрешение на экстрадицию баскетболиста Даниила Касаткина в США, сообщил ТАСС. При этом решение инстанции должны одобрить премьер-министр Франции и министр юстиции страны.

Удовлетворить запрос на экстрадицию <…> [Даниила] Касаткина, — говорится в сообщении.

Ранее апелляционный суд Парижа отклонил прошение об освобождении из-под стражи российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США. Во время заседания спортсмен заявил о беспочвенности обвинений. Он отметил, что не имеет отношения к преступным схемам и не контактировал с предполагаемыми злоумышленниками.

До этого глава консульского отдела посольства России во Франции Алексей Попов сообщил, что американская сторона предоставила далеко не все документы. Дипломат, присутствующий на заседании, уточнил, что ключевым оставался вопрос о дальнейшем содержании Касаткина под стражей.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль по подозрению в причастности к хакерской деятельности. Его агент вел переговоры о контракте на следующий сезон, но теперь карьера спортсмена оказалась под вопросом.