01 октября 2025 в 16:57

Адвокат сообщил, когда пройдет слушание об освобождении Касаткина

Адвокат Бело: слушание об освобождении Касаткина состоится на следующей неделе

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На следующей неделе суд в Париже рассмотрит вопрос об освобождении баскетболиста Даниила Касаткина из тюрьмы на время рассмотрения запроса США об экстрадиции спортсмена, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Фредерик Бело. Сперва слушание должно было состояться 1 октября. По словам представителя спортсмена, запрос на освобождение подан и зарегистрирован судом.

На следующей неделе состоится слушание <...>. Будет принято решение, какой подход применить в отношении экстрадиции. Либо он будет освобожден, либо останется под стражей. В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока, то есть 60 дней, экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено, — рассказал собеседник.

Кроме того, глава консульского отдела посольства РФ во Франции Алексей Попов рассказал, что суд также констатировал отсутствие полного комплекта документов от американской стороны. Дипломат тоже находился на заседании. По его словам, сейчас главным остается вопрос о дальнейшем содержании Касаткина под стражей, тогда как решение об экстрадиции будет принято позже.

Ранее в посольстве РФ во Франции сообщили, что условия содержания российского баскетболиста во французской тюрьме остались прежними. Дипломаты отметили, что спортсмен по-прежнему не имеет доступа к спортзалу. Консульские сотрудники помогли ему в оформлении нотариальных документов. Также подтвердилось, что Касаткин несколько раз встречался с невестой.

