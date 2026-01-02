Большая часть населения Финляндии не поддерживает русофобский курс президента страны Александра Стубба, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. По его словам, жители страны постепенно начинают выражать несогласие с такой политикой, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию.

Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью, — говорится в сообщении.

Ранее Стубб заявил, что взаимосвязи между Хельсинки и Москвой претерпели безвозвратные перемены. Он добавил, что власти Финляндии будут прилагать максимальные усилия для защиты независимости и целостности Украины.

Кроме того, финский лидер в новогоднем обращении отметил, что отдельные западные государства не одобрят все положения мирного договора между Украиной и Россией. По его словам, достижение мира подразумевает взаимные уступки, и некоторые его аспекты могут не соответствовать сложившемуся на Западе представлению о справедливости.