Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 20:36

В Финляндии раскрыли истинное отношение граждан к русофобии Стубба

Профессор Малинен: жители Финляндии не разделяют русофобию Стубба

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Большая часть населения Финляндии не поддерживает русофобский курс президента страны Александра Стубба, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. По его словам, жители страны постепенно начинают выражать несогласие с такой политикой, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию.

Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью, — говорится в сообщении.

Ранее Стубб заявил, что взаимосвязи между Хельсинки и Москвой претерпели безвозвратные перемены. Он добавил, что власти Финляндии будут прилагать максимальные усилия для защиты независимости и целостности Украины.

Кроме того, финский лидер в новогоднем обращении отметил, что отдельные западные государства не одобрят все положения мирного договора между Украиной и Россией. По его словам, достижение мира подразумевает взаимные уступки, и некоторые его аспекты могут не соответствовать сложившемуся на Западе представлению о справедливости.

Финляндия
русофобия
Александр Стубб
граждане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю
Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год
Появились новые детали о травме вратаря ПСЖ Сафонова
Европейская страна сообщила о пропаже своего гражданина в Швейцарии
Зеленский поставил Буданова в затруднительное положение
Внук Пугачевой решился на неожиданный шаг в Новый год
Россияне в Иране получили указания от посольства из-за протестов
«Необразованный агент ФСБ»: спикер Рады оскорбил чешского политика
В Германии ограбили банк средь бела дня
Зеленский официально сделал Буданова главой своего офиса
Стало известно, чем ВСУ ударили по кафе в Хорлах
В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ
Катание на лодке в Ленобласти обернулось трагедией для компании мужчин
Теракт чуть не произошел на Новый год в американском городе
«Не хватает на поваров для школ»: Чехия отказалась спонсировать Украину
В Финляндии раскрыли истинное отношение граждан к русофобии Стубба
Минобороны РФ раскрыло, зачем Киев обвиняет Москву в ударах по Харькову
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.