02 января 2026 в 19:40

Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме

В Британии убийца отсудил у государства компенсацию за депрессию в тюрьме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Великобритании осужденный экстремист и убийца получил от государства компенсацию в размере £7, 5 тыс. (более 790 тыс. рублей) за депрессию, развившуюся в тюрьме, сообщило издание The Irish Sun. Фуад Авале был приговорен к пожизненному заключению в январе 2013 года за убийство двух подростков, с минимальным сроком отбытия в 38 лет.

Позже к его сроку добавили еще шесть лет за захват в заложники тюремного надзирателя и угрозы убийством. По данным суда, в ходе инцидента он удерживал сотрудника, приставив к нему острый предмет, и требовал освобождения радикального проповедника Абу Катады.

Из-за экстремистских взглядов и угрозы безопасности Авале был помещен в специальный изоляционный блок. С 2023 года он практически не контактировал с другими заключенными и проводил вне камеры не более часа в сутки.

Заключенный подал иск, утверждая, что длительная изоляция привела его к тяжелой депрессии и нарушила право на частную жизнь. В сентябре 2024 года Высокий суд признал условия его содержания нарушающими Европейскую конвенцию по правам человека и обязал государство выплатить компенсацию.

Государство также оплатило судебные издержки в размере около £234 тыс. (более 24 млн рублей), которые были покрыты из бюджета.

Ранее Сергей Застынчану, известный как «коптевский маньяк», добился выплаты компенсации за несвоевременную доставку сканвордов в исправительное учреждение. Суд признал факт нарушения издательством закона «О защите прав потребителей» и постановил взыскать с ответчика 2,8 тысячи рублей в пользу истца.

