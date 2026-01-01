Новый год — 2026
01 января 2026 в 18:56

Стало известно, сколько человек задержали в Париже в новогоднюю ночь

Le Figaro: в Париже 125 человек были задержаны в новогоднюю ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Парижа в новогоднюю ночь задержала 125 человек за акты насилия, вандализма и в связи с наркоторговлей, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на префектуру столичной полиции. При этом в ведомстве подчеркнули, что ни один автомобиль не был подожжен на территории столицы

Всего среди задержанных оказались 33 человека, обвиненных в совершении насильственных действий, еще 15 участвовали в группировках, совершающих нападения или повреждающих имущество. Кроме того, 10 человек попались на хранении запрещенных психотропных препаратов.

Дополнительно пять человек привлекли за особо циничные высказывания, столько же — за незаконное владение взрывчаткой, еще пятерых задержали на основании выданных ранее судебных постановлений. Возраст самого молодого нарушителя составляет 17 лет, старшего — 53 года.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный мужчина напал на пассажиров метро. По ее данным, которые приводит радиостанция Ici, нападение произошло на третьей линии метрополитена. К настоящему моменту мужчина уже задержан, правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

