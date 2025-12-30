Неизвестный напал на пассажиров метро в Париже

Неизвестный мужчина напал на пассажиров парижского метро, сообщает прокуратура французской столицы. По ее данным, которые приводит радиостанция Ici, нападение произошло на третьей линии метрополитена. К настоящему моменту мужчина уже задержан, правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Прокуратура уточняет, что мужчина напал на двоих пассажиров с молотком. Несколько дней назад на том же самом месте уже происходило нападение: тогда иммигрант из Мали напал на девушек с ножом. Его задержали и направили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение.

В Москве ранее задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства почти 30-летней давности. По данным Следственного комитета России, подозреваемый может быть причастен к убийству девушки. Она хотела пойти на новогодний корпоратив, что вызвало у фигуранта ярость. По версии следствия, он схватил молоток и нанес ей около 20 ударов по голове.