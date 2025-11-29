День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 18:12

Столичные правоохранители раскрыли «новогоднее» убийство 30-летней давности

В Москве задержали мужчину по делу об убийстве в 1998 году

Фото: t.me/infomoscowsk*
В Москве задержали мужчину по делу об убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщает пресс-служба СКР. Следствие установило, что фигурант до 2015 года проживал на территории России, используя паспорт СССР, и вел скрытный образ жизни.

В вечернее время 30 декабря 1998 года фигурант находился в гостях у своей знакомой. <...> Девушка собиралась отпраздновать новогодний корпоратив с коллегами и стала просить фигуранта покинуть квартиру. В ответ он схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове, — сказано в материале.

В сообщении говорится, что 31-летняя жертва скончалась на месте. После расправы подозреваемый забрал из квартиры не менее $14 тыс. (более 1 млн рублей по текущему курсу) и скрылся. На раннем этапе расследования не удалось выяснить, где находится предполагаемый убийца.

Следователи провели дополнительные допросы свидетелей из разных регионов России и вновь изучили имеющиеся материалы. В том числе они повторно сверили по базам отпечатки пальцев, найденные на месте происшествия. Проверка показала, что следы принадлежат жителю Санкт-Петербурга.

Обвиняемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений».

Ранее в Нидерландах начался суд по делу об убийстве 18-летней девушки, которую братья связали скотчем и сбросили в трясину. Мотивом убийства стали ее романтические отношения, которые родственники погибшей сочли неприемлемыми.

убийства
Москва
преступления
аресты
