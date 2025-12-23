В США женщина травила наркотиками любовников и обкрадывала их

В США 36-летняя Ребекка Оборн из Коламбуса (штат Огайо) в период с января по июнь 2023 года отравила четырех мужчин, среди которых выжил лишь один, сообщает People. По данным издания, жертвы женщины были ее случайными любовниками. Она призналась в совершении преступлений.

Оборн знакомилась с жертвами, предлагала им интимную близость, а затем незаметно подмешивала им большую дозу наркотика. Пока мужчины были без сознания, она похищала их деньги и ценные вещи. Одному из случайных любовников Оборн, которого она попыталась отравить в декабре 2022, чудом удалось выжить.

Злоумышленницу арестовали в октябре 2023 года. 19 декабря 2025 года на очередном заседании суда она признала свою вину, после того как следствие представило безупречную доказательную базу. Как заявил генеральный прокурор Огайо Дейв Йост, именно качество расследования заставило ее пойти на сделку с правосудием.

Женщине грозит пожизненное лишение свободы. Окончательный вердикт будет вынесен 20 февраля 2026 года.

