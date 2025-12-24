Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест по иску «Роснано» на счета Анатолия Чубайса, сказано в тексте решения суда. Общая сумма составляет почти 11,9 млрд рублей, передает ТАСС.

Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек, — сказано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что финансовое состояние компании «Роснано» изменилось к лучшему. На встрече с ее руководителем Сергеем Куликовым президент отметил, что «оздоровление» компании практически подошло к завершению.

Тем временем выяснилось, что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании «Роснано» о взыскании 11,9 млрд рублей с бывшего руководства компании, что следует из документов органа. В списке ответчиков фигурируют 13 человек, включая экс-главу компании Анатолия Чубайса и ряд топ-менеджеров, таких как Яков Уринсон и Андрей Трапезников. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля 2026 года.