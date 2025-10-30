Путин похвалил «воскресшее» «Роснано»

Финансовое состояние компании «Роснано» изменилось к лучшему, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем госкорпорации Сергеем Куликовым. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, «оздоровление» практически подошло к завершению.

Также Куликов поблагодарил Путина за поддержку. По его словам, за четыре года компании удалось внедрить «более 80 процентов заделов».

Мы сфокусировались на нескольких направлениях и выбрали партнеров, которые с нами решили сотрудничать. Здесь мы уже шли не только от того, что у нас есть, а от того, что нужно правительству, министерствам в рамках национальных целей и так далее, — добавил Куликов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что госкорпорация «Роснано» преодолела болезни прошлого. Он также назвал ее многострадальной. Представитель Кремля добавил, что «Роснано» «уверенно встает на ноги» и уже реализует различные проекты.