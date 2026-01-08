Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 19:15

Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу

Военэксперт Кнутов: Украина перенесла производство БПЛА в Польшу из-за ударов РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украине пришлось перенести часть производства беспилотников в Польшу, так как ВС РФ успешно атаковали места сборки БПЛА и производства некоторых деталей, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, речь идет о дронах самолетного типа, которые ВСУ использовали для ударов вглубь России.

Наша разведка ведет активную охоту за местами сборки беспилотников и производства некоторых деталей. Часть корпусов делается на Украине, а основные комплектующие приходят с Запада и где-то там собираются на небольших предприятиях. Так, например, удалось разведать, что логистические пути доставки идут из Румынии через Николаев и Одессу, поэтому мы в свое время мост в Затоке вывели, и через польский город Жешув. Таким образом, мы смогли ликвидировать значительные мощности беспилотников и не допустить их применения по территории России. И в этой ситуации Украина договорилась с Польшей вынести производство на их территорию для того, чтобы фактически обезопасить заводы, — отметил Кнутов.

Власти Киева заявили, что приняли такое решение в обмен на военную помощь лишь для того, чтобы скрыть собственные неудачи, добавил военэксперт. По его словам, мирных жителей Украины и Европы продолжают нагло дурить.

Теперь в Польше БПЛА будут собраны примерно на 80–85%. Крылья и корпуса будут отдельно, может быть, хвост тоже отдельно. Вот где-то три ящика, в которых будут храниться детали, они будут направлять Украине. Потом украинцы эти детали будут прикручивать и дальше их можно применять. И нам теперь нужно будет находить логистические пути доставки этих комплектующих и места сборки. Но, с другой стороны, это определенная победа наша, потому что мы сумели выдавить часть производства беспилотников с территории Украины. И теперь время на сборку беспилотников и их доставка возрастет, — объяснил Кнутов.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили объекты энергетики и порты, которые работали в интересах ВСУ. В операции принимали участие авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Украина
беспилотники
Польша
Россия
военные эксперты
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.