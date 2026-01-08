Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу

Украине пришлось перенести часть производства беспилотников в Польшу, так как ВС РФ успешно атаковали места сборки БПЛА и производства некоторых деталей, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, речь идет о дронах самолетного типа, которые ВСУ использовали для ударов вглубь России.

Наша разведка ведет активную охоту за местами сборки беспилотников и производства некоторых деталей. Часть корпусов делается на Украине, а основные комплектующие приходят с Запада и где-то там собираются на небольших предприятиях. Так, например, удалось разведать, что логистические пути доставки идут из Румынии через Николаев и Одессу, поэтому мы в свое время мост в Затоке вывели, и через польский город Жешув. Таким образом, мы смогли ликвидировать значительные мощности беспилотников и не допустить их применения по территории России. И в этой ситуации Украина договорилась с Польшей вынести производство на их территорию для того, чтобы фактически обезопасить заводы, — отметил Кнутов.

Власти Киева заявили, что приняли такое решение в обмен на военную помощь лишь для того, чтобы скрыть собственные неудачи, добавил военэксперт. По его словам, мирных жителей Украины и Европы продолжают нагло дурить.

Теперь в Польше БПЛА будут собраны примерно на 80–85%. Крылья и корпуса будут отдельно, может быть, хвост тоже отдельно. Вот где-то три ящика, в которых будут храниться детали, они будут направлять Украине. Потом украинцы эти детали будут прикручивать и дальше их можно применять. И нам теперь нужно будет находить логистические пути доставки этих комплектующих и места сборки. Но, с другой стороны, это определенная победа наша, потому что мы сумели выдавить часть производства беспилотников с территории Украины. И теперь время на сборку беспилотников и их доставка возрастет, — объяснил Кнутов.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили объекты энергетики и порты, которые работали в интересах ВСУ. В операции принимали участие авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.