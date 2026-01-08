«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро Лукашенко: похищение Мадуро связано со сговором и предательством

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро связано со сговором и предательством, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает БелТА, гражданскому населению и военным заплатили деньги для успешности операции.

Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор и там было предательство. Все там было, — сказал Лукашенко.

Ранее пользователи ИИ-сервисов смоделировали захват Мадуро и опубликовали ролик в Сети. Короткометражка создана в стиле боевика. Действие начинается в резиденции главы государства с видом на город. В ролике появляется президент США Дональд Трамп, отдающий приказ начинать операцию. Затем видео резко превращается в экшен.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии, подчеркнул эксперт.