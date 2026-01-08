Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 19:20

«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро

Лукашенко: похищение Мадуро связано со сговором и предательством

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро связано со сговором и предательством, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает БелТА, гражданскому населению и военным заплатили деньги для успешности операции.

Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор и там было предательство. Все там было, — сказал Лукашенко.

Ранее пользователи ИИ-сервисов смоделировали захват Мадуро и опубликовали ролик в Сети. Короткометражка создана в стиле боевика. Действие начинается в резиденции главы государства с видом на город. В ролике появляется президент США Дональд Трамп, отдающий приказ начинать операцию. Затем видео резко превращается в экшен.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии, подчеркнул эксперт.

Александр Лукашенко
Николас Мадуро
предательство
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.