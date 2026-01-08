FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям

Российские спортсмены Самир Мастиев, Александра Кустова и Софья Афанасьева получили нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщили в пресс-службе организации. Кроме них, нейтральный статус предоставлен восьми представителям вспомогательного персонала.

Решение последовало после удовлетворения апелляции в Спортивном арбитражном суде. Согласно требованиям FIS, участники должны соблюдать критерии нейтральности, включая отсутствие «связей с российскими или белорусскими военными» и поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее FIS присвоила нейтральный статус трем российским сноубордистам — Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль. Это позволило им также участвовать в соревнованиях под эгидой FIS без национальной символики.

До этого генеральный секретарь федерации фехтования Айвар Паалберг заявил, что Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года из-за запрета на въезд для граждан России и Белоруссии. По его словам, официального решения пока нет, но ситуация вряд ли изменится, и турнир в Таллине, вероятно, будет отменен.