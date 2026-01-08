Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 19:55

FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям

FIS: Мастиев, Кустова и Афанасьева получили нейтральный статус

Самир Мастиев Самир Мастиев Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские спортсмены Самир Мастиев, Александра Кустова и Софья Афанасьева получили нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщили в пресс-службе организации. Кроме них, нейтральный статус предоставлен восьми представителям вспомогательного персонала.

Решение последовало после удовлетворения апелляции в Спортивном арбитражном суде. Согласно требованиям FIS, участники должны соблюдать критерии нейтральности, включая отсутствие «связей с российскими или белорусскими военными» и поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее FIS присвоила нейтральный статус трем российским сноубордистам — Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль. Это позволило им также участвовать в соревнованиях под эгидой FIS без национальной символики.

До этого генеральный секретарь федерации фехтования Айвар Паалберг заявил, что Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года из-за запрета на въезд для граждан России и Белоруссии. По его словам, официального решения пока нет, но ситуация вряд ли изменится, и турнир в Таллине, вероятно, будет отменен.

FIS
спортсмены
россияне
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.