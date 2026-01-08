Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо

Заслуженная артистка России Ольга Кабо обрела популярность благодаря съемкам в фильмах «Королева Марго» и «Комедия о Лисистрате». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Кабо

Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве, окончила ВГИК. С детства занималась в Театре юного москвича. Дебютировала в кино в 15 лет, сыграв горничную в телевизионном фильме «Анна Павлова».

Первую известность артистке принес исторический фильм «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», где она сыграла роль графини Изабеллы де Круа. Широкая популярность пришла к Кабо после съемок в эротической картине «Комедия о Лисистрате». На настоящий момент в фильмографии актрисы более 90 ролей, включая ленты «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Крестоносец», «Королева Марго», «Приморский бульвар», «Дом у большой реки», «Заполярный вальс» и другие.

Что известно о личной жизни Кабо

Первым супругом актрисы был бизнесмен Эдуард Василишин. После рождения дочери Татьяны артистка посвятила себя семье. Брак распался в 2004 году, когда Кабо захотела вернуться на сцену, а супруг не поддержал ее.

В 2009 году актриса вышла замуж за предпринимателя Николая Разгуляева. В 2012 году у них родился сын Виктор. В 2020 году пара развелась. По словам Кабо, в этих отношениях она жила в неведении, в том числе не знала о долгах супруга. Квартира актрисы оказалась предметом споров по банкротству ее мужа.

Ольга Кабо (справа) с мужем Николаем Разгуляевым и дочерью Татьяной перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре «Россия», 2013 год Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

«Все эти долги упали на мою голову. Несколько лет я судилась с кредиторами Николая, которые не могли упустить того момента, что у меня свое имущество. Я получила свою первую повестку в суд, что я как жена должна в его конкурсную массу внести то-то. Я была с этим категорически не согласна. К тому времени мы не были вместе, у нас был брачный договор», — рассказала она в программе «Судьба человека».

В результате судебных разбирательств артистка отстояла права на квартиру.

Что Кабо говорила об Украине и СВО

Ольга Кабо длительное время снималась на Одесской киностудии и сотрудничала с местными режиссерами. В 2017 году она была внесена в базу сайта «Миротворец» после посещения Крыма.

«Я отношусь к этому ужасно. Когда я увидела свою фамилию в списке „Миротворца“, мне было больно. Потому что это неверно. Творчество — вне политики. Оно должно быть за любовь, за мир, за веру. Конечно же, я была в Крыму с творческими вечерами и спектаклями. <…> Я стала невъездной в мою любимую страну Украину. И теперь, в общем, лишена общения со своими родственниками и друзьями», — делилась актриса.

После начала спецоперации она рассказала, что продолжает общение с украинскими коллегами.

«У меня есть близкие подруги в Киеве, с которыми мы знакомы если не 40 лет, то 30 лет точно. Дружба сильнее. И я думаю, что те люди, которые верят и любят Россию, они живут ощущением надежды. И это помогает им пройти тот страшный путь, который проходят наши собратья», — поделилась артистка в программе «Жизнь и судьба».

В 2024 году Кабо сыграла главную роль в постановке «Неотправленные письма» по роману Олега Роя о спецоперации. На презентации спектакля актриса назвала происходящее на Украине «болезнью, которой мы сейчас болеем». По ее мнению, эта эпидемия страшнее коронавируса.

Ольга Кабо Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Кабо

Ольга Кабо в 57 лет продолжает творческую деятельность. Она служит в театре им. Моссовета и снимается в кино. В 2026 году с артисткой ожидается выход лент «Граница миров — 2» и «Жених с Марса».

В программе «Ты не поверишь» Кабо рассказала, что на протяжении трех лет ее преследует навязчивый поклонник.

«Он караулит ее у подъезда, пытается подкупить консьержку и охранника, чтобы пробраться к квартире. Фанат засыпает заслуженную артистку сообщениями интимного характера. Дело дошло до того, что мужчина стал писать 14-летнему сыну Кабо, пытаясь через него наладить контакт со звездой экрана», — сообщили журналисты.

