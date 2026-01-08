Атака США на Венесуэлу
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 9 января, ожидается сильный снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 9 января

В столичном регионе завтра, 9 января, ожидаются морозы до -12 градусов.

«9 января будет облачная погода. Сильный снег. Местами метель. Температура в Москве ночью — от -10 до -12 градусов, по области — от -10 до -15 градусов. Днем снег. Температура днем в Москве — от -9 до -11 градусов, по области — от -8 до -13 градусов. Ветер северо- восточный, 6–11 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Гололедица, снежные заносы», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

По данным метеоцентров, погода 9 января в течение дня будет динамично меняться. Ночь и раннее утро начнутся с сильного мороза, около -14 градусов, и снега, который к 06:00 усилится. К 09:00 утра снегопад продолжится, а температура будет держаться на уровне -13 градусов при северо-восточном ветре. Пик непогоды придется на дневные и вечерние часы. Прогнозируется сильный снег, переходящий в метель. Температура днем составит — от -8 до -13 градусов. К полуночи температура дойдет до -11 градусов, а снег ослабнет, но не прекратится полностью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января в Северной столице ожидаются заморозки до -15 градусов.

«9 января будет облачная погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от -10 до -12 градусов, местами до -15 градусов. Температура днем — от -9 до -11 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало», — говорится в прогнозе.

По данным метеорологических сервисов, ночью 9 января температура воздуха составит около -12 градусов. Дневной максимум ожидается на уровне -7 градусов, который придется на послеобеденные часы. К вечеру снова начнется похолодание, и к полуночи столбик термометра покажет примерно -10 градусов. При этом из-за порывистого северо-восточного ветра, скорость которого местами будет достигать 5–8 м/с, ощущаться холод будет значительно сильнее. Атмосферное давление будет повышенным и стабильным, в районе 765–769 миллиметров ртутного столба.

