Погода в Москве в четверг, 8 января: ждать ли снегопада и сильного холода

В Москве и Московской области завтра, 8 января, ожидаются заморозки до -9 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 8 января

В Москве завтра, 8 января, ожидаются осадки в виде снега и гололедица.

«8 января будет облачная погода. Небольшой снег, по области местами умеренный. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег Температура в Москве ночью — от -7 до -9 градусов, по области — от -6 до -11 градусов. Днем небольшой снег. Температура днем в Москве — от -6 до -8 градусов, по области — от -4 до -9 градусов. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

По данным метеоцентров, утром 8 января столбики термометров в российской столице покажут около -6 градусов. Днем температура воздуха будет находиться в пределах от -7 до -9 градусов в городе и от -7 до -12 градусов в Подмосковье. Ночью похолодает до -10 градусов. Из-за влажности и западного ветра со скоростью около 5 м/с холод будет ощущаться сильнее. Атмосферное давление будет стабильным, около 746 мм ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 января в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -15 градусов.

«Ночью 8 января будет облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью — от -13 до -15 градусов, местами до -18 градусов. Температура днем — от -10 до -12 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что сегодня придут снегопады, а 8 января вернутся и ощутимые морозы.

«Рассчитывать можно на 4–7 мм осадков за время прохождения атмосферного фронта, поэтому за предстоящие сутки в разных районах города еще прибавится от 5 до 10 сантиметров снега. В последующие дни, когда снова похолодает, погоду будет определять антициклон, так что солнце мы будем продолжать наблюдать», — рассказал он.

