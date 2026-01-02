Снежная метель и дубак до -28? Погода в Москве в середине недели: что ждать

Снежная метель и дубак до -28? Погода в Москве в середине недели: что ждать

В середине следующей недели в Москве ожидаются осадки в виде снега, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 7 по 9 января, ждать ли снежной метели и дубака до -28 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине недели

По словам Михаила Леуса, новая неделя в Москве начнется с влияния гребня антициклона, снег будет прекращаться, а температура начнет понижаться.

«Вторник пройдет под влиянием западной периферии антициклона, что сохранит погоду хоть и довольно облачной, но преимущественно сухой и усилит похолодание — температурные показатели вернутся в рамки климата и составят от -5 до -7 градусов. В среду следующий циклон, на этот раз приближающийся с юга, вернет в столицу снег, а его влияние на температуру пока будет незначительным», — рассказал он.

По данным метеоцентров, в среду, 7 января, погода в российской столице будет морозной. Температура воздуха днем составит около -8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -11 градусов. Из-за влажности и ветра холод будет ощущаться сильнее. Небо будет скрыто облаками, вероятны снегопады. Атмосферное давление будет находиться в районе 746–749 мм ртутного столба, а ветер ожидается юго-западный.

Четверг, 8 января, принесет небольшое смягчение мороза. Дневная температура прогнозируется на уровне -4 градусов, ночная — около -9 градусов. Снег продолжит идти, местами возможно его накопление. Ветер изменит направление на западное

Пятница, 9 января, вновь отметится усилением холода. Прогнозируется, что днем будет около -9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. В течение суток будет идти снег. Давление немного понизится, а ветер будет слабым, юго-западным.

Таким образом, в Москве в середине следующей недели ожидаются снежные метели, но дубака до -28 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине недели

По информации метеорологических сервисов, в Санкт-Петербурге в среду, 7 января, прогнозируется пасмурная погода с периодическим слабым снегом в течение дня. Температура воздуха днем ожидается около -7 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Ветер будет слабым, юго-восточным, а атмосферное давление останется высоким — около 764 мм ртутного столба.

Четверг, 8 января, принесет заметное усиление холода. Дневная температура составит около -7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. Осадки в виде снега продолжатся и могут стать более интенсивными по сравнению со средой.

Наиболее суровой в Северной столице ожидается пятница, 9 января. Температура днем не поднимется выше -11 градусов, а ночью может достигнуть -13 градусов. Осадки в виде снега, согласно прогнозам, будут продолжаться в течение всего дня. Ветер ожидается южный, умеренный, а атмосферное давление немного понизится.

Читайте также:

Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 января: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 2 января: что завтра, сильная усталость, тошнота