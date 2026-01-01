Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:05

Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве на следующей неделе ожидаются морозы и снегопады, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 5 по 7 января, ждать ли туманной мороси и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москву вновь вернутся морозы до -12 градусов.

«Снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до -6 градусов, после чего вновь станет постепенно усиливаться — и к Рождеству столбики термометров опустятся до -12 градусов», — отметил метеоролог.

Синоптик Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru рассказал, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме.

«Январь в целом будет соответствовать климатической норме для середины зимы. Температура воздуха в среднем ожидается около −7 градусов в дневные часы и порядка −10 ночью», — уточнил метеоролог.

По данным метеоцентров, в российской столице 5 января погода будет облачной, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит около -5 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Ветер будет слабым, юго-западным, а атмосферное давление начнет повышаться.

Во вторник, 6 января, морозы немного усилятся. Днем температура будет держаться на уровне -6 градусов, а ночью мороз усилится до -9 градусов. Погода обещает быть пасмурной, а ветер останется слабым.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Среда, 7 января, станет самым холодным днем в этом трехдневном периоде. Дневная температура не поднимется выше -8 градусов, а ночью ожидается до -15 градусов. Осадков в течение суток не предвидится, небо будет пасмурным.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели туманной мороси и тепла до +10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге, по данным метеосервисов, 5 января дневная температура воздуха составит около -2 градусов, а ночная опустится до -7 градусов. Небо будет затянуто облаками, и в течение дня ожидается снег, который может быть как слабым, так и умеренным. Ветер будет слабым, преимущественно северо-восточным, а атмосферное давление начнет постепенно расти.

Во вторник, 6 января, в городе установится ясная, но более морозная погода. Днем столбик термометра покажет около -5 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Осадки, которые ожидались накануне, практически прекратятся, небо прояснится, и вероятность снега будет крайне низкой. Ветер останется легким, юго-восточным, а атмосферное давление продолжит повышаться, достигнув значений около 762 мм рт. ст.

Наиболее суровым днем в Северной столице станет среда, 7 января, когда в Санкт-Петербург придет настоящее зимнее похолодание. Прогнозируется, что дневная температура не поднимется выше -13 градусов, а ночью мороз усилится до -20 градусов. Погода будет ясной и без осадков.

Читайте также:

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск одним действием обрушил компьютер налоговой США
Стало известно, сколько полицейских следили за порядком на Новый год
Самойлова подарила себе «Монте Карло» и «Олимп»
Патриарх Кирилл осудил жестокую атаку ВСУ в Херсонской области
Киев без козырей и гибель 1,5 тыс. солдат: новости СВО на вечер 1 января
Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области
«Прошу вас»: премьер Словакии призвал к миру на Украине
В российском городе ввели временные ограничения на полеты
Волочкова показала своего «новогоднего» избранника
«Готовилось заранее»: Азаров назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Хакеры сорвали работу почты
Угроза атаки дронов объявлена в российском регионе
Назван регион, который Киев может потерять после атаки на кафе в Новый год
Гагин объяснил, почему бойцы не употребляют шампанское даже в Новый год
Раздел имущества, возобновление карьеры, планы на 2026 год: как живет Алсу
«Иезуитская»: названа смесь, которую могли применить ВСУ при ударе по кафе
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сальдо раскрыл судьбу шести пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы
Гагин сообщил об усилении боевых действий в первые дни Нового года
Советник главы ДНР рассказал, как встретили Новый год на передовой
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.