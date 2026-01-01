Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В Москве на следующей неделе ожидаются морозы и снегопады, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 5 по 7 января, ждать ли туманной мороси и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москву вновь вернутся морозы до -12 градусов.

«Снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до -6 градусов, после чего вновь станет постепенно усиливаться — и к Рождеству столбики термометров опустятся до -12 градусов», — отметил метеоролог.

Синоптик Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru рассказал, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме.

«Январь в целом будет соответствовать климатической норме для середины зимы. Температура воздуха в среднем ожидается около −7 градусов в дневные часы и порядка −10 ночью», — уточнил метеоролог.

По данным метеоцентров, в российской столице 5 января погода будет облачной, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит около -5 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Ветер будет слабым, юго-западным, а атмосферное давление начнет повышаться.

Во вторник, 6 января, морозы немного усилятся. Днем температура будет держаться на уровне -6 градусов, а ночью мороз усилится до -9 градусов. Погода обещает быть пасмурной, а ветер останется слабым.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Среда, 7 января, станет самым холодным днем в этом трехдневном периоде. Дневная температура не поднимется выше -8 градусов, а ночью ожидается до -15 градусов. Осадков в течение суток не предвидится, небо будет пасмурным.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели туманной мороси и тепла до +10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге, по данным метеосервисов, 5 января дневная температура воздуха составит около -2 градусов, а ночная опустится до -7 градусов. Небо будет затянуто облаками, и в течение дня ожидается снег, который может быть как слабым, так и умеренным. Ветер будет слабым, преимущественно северо-восточным, а атмосферное давление начнет постепенно расти.

Во вторник, 6 января, в городе установится ясная, но более морозная погода. Днем столбик термометра покажет около -5 градусов, а ночью похолодает до -10 градусов. Осадки, которые ожидались накануне, практически прекратятся, небо прояснится, и вероятность снега будет крайне низкой. Ветер останется легким, юго-восточным, а атмосферное давление продолжит повышаться, достигнув значений около 762 мм рт. ст.

Наиболее суровым днем в Северной столице станет среда, 7 января, когда в Санкт-Петербург придет настоящее зимнее похолодание. Прогнозируется, что дневная температура не поднимется выше -13 градусов, а ночью мороз усилится до -20 градусов. Погода будет ясной и без осадков.

Читайте также:

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать