Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

В Москве и Московской области завтра, 1 января, ожидаются осадки в виде снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 1 января

В Москве завтра, 1 января, ожидаются морозы до -14 градусов.

«1 января будет облачная погода. Ночью небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -14 до -12 градусов, по области — от -17 до -12. Днем местами небольшой снег. Температура днем в Москве — от -12 до -10 градусов, по области — от -15 до -10 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в первый день 2026 года в российской столице ожидаются сильные морозы.

«В новогоднюю ночь в городе похолодает до -13 градусов, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем не выше -10 градусов. На пик стужа выйдет 2 января — до -15 градусов, после чего холод начнет отступать. Грядущий год стартует с эталонной русской зимы — с нормальными для января сугробами, высота которых в столице повысится до 20–25 см, со скрипучим снегом и с бодрящими морозами», — отметил метеоролог.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 1 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 января в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега.

«1 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем - юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью — от -12 до -10 градусов, местами до -15 градусов. Температура днем — от -10 до -8 градусов. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что ночью 1 января ожидаются морозы до -15 градусов.

«В сам Новый год снег в Санкт-Петербурге, скорее всего, прекратится. И там мороз усилится, так что на прогулку придется одеваться теплее. Фон температуры до Нового года -8 градусов, в Новый год, конечно, все еще предварительно, но примерно — от -5 до -9 градусов. А вот уже под утро похолодает до -15 градусов. Так что все по-новогоднему будет. А то, что ветра сильного нет, это тоже радует, комфортность погоды от этого сразу повышается», — рассказал метеоролог.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс

Что будет с рублем? Курс сегодня, 31 декабря, что с долларом, евро и юанем