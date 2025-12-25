Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать

В конце первого месяца 2026 года в Москве ожидаются короткие периоды ослабления отрицательных температур. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 января, ждать ли колючих снегопадов и холода до -15 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

По предварительным данным метеорологических центров, январь 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы. Среднемесячная температура прогнозируется на уровне от -3 до -4 градусов, что на 2–3 градуса выше средних многолетних значений.

Период с 20 по 31 января в столичном регионе будет характеризоваться умеренно морозной погодой без экстремальных похолоданий.

С 20 по 23 января ожидаются небольшие морозы. Днем температура составит около -7 градусов, ночью будет опускаться до -13 градусов. Погода будет преимущественно облачной, возможны небольшие снегопады.

С 24 по 27 января прогнозируется некоторое потепление. Дневные температуры поднимутся до -6 градусов, ночные останутся в районе -9 градусов. Вероятность осадков сохранится. С 28 по 31 января столбики термометров будут показывать днем около -5 и около -8 градусов ночью.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что средняя температура воздуха в зимние месяцы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы в январе составит +1 градус. В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, а дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — рассказал метеоролог.

Таким образом, в Москве в конце января колючих снегопадов и холода до -15 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

Третья декада января 2026 года в Санкт-Петербурге обещает быть типичной для современных мягких зим. Период с 20-го по 31-е число будет характеризоваться частой сменой погодных сценариев, где периоды пасмурной погоды с осадками будут чередоваться с кратковременными похолоданиями.

С 20 по 23 января дневная температура установится на уровне от -3 до -6 градусов. Ночью будет до -9 градусов. Погода ожидается преимущественно облачной, с умеренным ветром.

С 24 по 27 января в Северной столице прогнозируется небольшое потепление. Днем столбики термометров покажут от -1 до -4 градусов. Ночью ожидается от -5 до -8 градусов. В этот период вероятность осадков несколько повышается, возможен мокрый снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заключительные дни месяца принесут стабильную морозную погоду. Дневная температура составит от -2 до -4 градусов, ночная — от -4 до -6 градусов. Синоптики не исключают, что именно в самом конце месяца может прийти более ощутимое, но кратковременное похолодание.

