Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон удивила публику

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц и принцесса Уэльские, со своими детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Состояние Карла III ухудшается из-за проблем в поместье Сандрингем. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 25 декабря?

Как Миддлтон удивила публику на рождественском концерте

Кейт Миддлтон и ее дочь Шарлотта удивили гостей рождественского концерта совместным выступлением на рояле. Соответствующее видео принцесса Уэльская опубликовала в соцсетях.

Ежегодный рождественский концерт «Вместе на Рождество», организованный Миддлтон, в этом году начался с особенного музыкального номера. Принцесса Уэльская вместе с дочерью, 10-летней принцессой Шарлоттой, открыли вечер исполнением на рояле композиции Holm Sound авторства Erl и Cooper. Дуэт матери и дочери вызвал восторг у гостей и зрителей.

В своем обращении к гостям Кейт подчеркнула, что суть Рождества заключается в простых проявлениях заботы и поддержки. По ее словам, именно маленькие добрые поступки — слово поддержки, дружеская беседа или просто присутствие рядом — создают ту самую атмосферу единства, которая так важна в это время года.

Что известно о состоянии здоровья Карла III

Поместье Сандрингем, где Виндзоры традиционно проводят Рождество, может остаться без отопления. Причиной возникших проблем стала забастовка водителей, занимающихся транспортировкой топлива, по причине низких заработных плат, пишет ОК.

По данным издания, состояние онкобольного короля Карла III заметно ухудшается на фоне этих проблем. Давление, которое оказывает на него сложившаяся ситуация, может негативно сказаться на его здоровье. При этом королевская семья, несмотря на все сложности, намерена сделать все возможное, чтобы Рождество в Сандрингеме прошло в теплой и уютной атмосфере, уточняет ОК.

Карл III Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас рассматриваются различные варианты решения проблемы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность Карла III и его близких в этот важный период.

«Король и королева, а также вся их семья полны решимости провести праздничный сезон в соответствии с планом, даже если придется принять меры на случай непредвиденных обстоятельств», — отметил источник.

Какое признание сделала Маркл

Меган Маркл сделала трогательное заявление о времени, проведенном с королевской семьей на Рождество, в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган». Герцогиня Сассекская недолго была работающим членом королевской семьи: она сложила полномочия в 2020 году, всего через два года после свадьбы с принцем Гарри. Однако ей все же удалось провести с Виндзорами два Рождества.

Маркл впервые пригласили на торжество в Сандрингеме в 2017 году, еще до того, как они с Гарри поженились. Пара объявила о помолвке всего за несколько недель до этого. Сассекские провели Рождество с королевской семьей и в следующем году, когда Меган была беременна принцем Арчи. Но в 2019 году они пропустили традиционную встречу, поскольку уже назревала вражда.

«Я так ярко помню первое Рождество в Сандрингеме. Звоню маме, а она такая: „Как дела?“ А я говорю: „Боже мой, это потрясающе. Это как большая семья, о которой я всегда мечтала. Там было постоянное движение, энергия и веселье“», — заявила Маркл в одном из эпизодов сериала на Netflix.

Однако спустя несколько лет королевский автор Омид Скоби, хороший друг Маркл, признался в интервью изданию Paris Match, что «Меган ясно дала понять, что больше не хочет иметь ничего общего с британской монархией».

