13 декабря 2025 в 13:20

Королевская семья Британии: последние новости, враги Миддлтон в монархии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press
У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон появились враги среди членов монархии. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 13 декабря?

Что известно о врагах Миддлтон в семье

Кейт Миддлтон попала в немилость к дочерям бывшего принца Эндрю принцессам Евгении и Беатрис Йоркским, сообщает издание Daily Beast.

Принцесса Уэльская лично пригласила Евгению и Беатрис на рождественскую службу, которую она организовала в Вестминстерском аббатстве. На мероприятии присутствовали около 1,6 тысячи человек, включая членов королевской семьи и знаменитостей.

По данным Daily Beast, Миддлтон стремилась к примирению с принцессами после того, как их отца лишили титула, однако Йоркские без объяснения причины отклонили приглашение.

Эндрю 30 октября официально лишили права на формальное обращение, титул и почести на фоне длительных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем.

По данным People, в изгнании Эндрю участвовали королева Камилла и Кейт Миддлтон. Источник утверждает, что принцесса Уэльская «приложила руку» к тому, чтобы после длительных скандалов вокруг младшего брата короля Карл III закрыл этот вопрос раз и навсегда.

«Камилла и Кэтрин могли оказать давление, а Уильям не хотел бы унаследовать эту головную боль», — говорится в статье.

Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какое заявление сделал Карл III о своей борьбе с раком

Король Великобритании Карл III сообщил, что ранняя диагностика рака благоприятно сказалась на ходе лечения его онкологического заболевания.

«Я могу поделиться с вами хорошими новостями: благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению предписаний врача мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году», — сказал он в видеообращении на YouTube-канале The Royal Family.

Монарх с сожалением отметил, что порядка девяти миллионов британцев не проходят актуальные скрининги, из-за чего упускают шанс на раннее выявление болезни и своевременное лечение.

«Я знаю из собственного опыта, что диагноз „рак“ может казаться ошеломляющим. Однако раннее выявление — это ключ, который может изменить путь лечения, предоставляя бесценное время медицинским командам и их пациентам, драгоценный дар надежды», — сообщил Карл III.

Король также пообещал публично рассказать о своем опыте борьбы с раком в специальном видеообращении к нации, которое покажут в эфире Channel 4 в рамках акции «Борись против рака 2025».

