12 декабря 2025 в 18:16

Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком

Карл III записал обращение к нации с рассказом о своей борьбе с раком

Карл III Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press
Король Великобритании Карл III пошел на беспрецедентный для британской монархии шаг, решив публично рассказать о своем личном опыте борьбы с раком, сообщает Daily Mail. Монарх присоединится к масштабной благотворительной кампании «Борись против рака».

77-летний Карл III записал специальное видеообращение к нации, которое будет показано в эфире Channel 4. В нем он подчеркнет важность ранней диагностики и поделится деталями собственного диагноза, поставленного в начале 2024 года. Обращение было записано еще в конце ноября в Утренней гостиной Кларенс-хауса, оно призвано мотивировать британцев к прохождению регулярных профилактических обследований.

Несмотря на прохождение еженедельного лечения от рака, монарх остается активным в работе. Ранее он уже посещал пациентов в больнице Бирмингема, где откровенно делился с ними своим опытом преодоления болезни. Букингемский дворец по-прежнему предпочитает разглашать информацию о диагнозе короля или его лечении, но подтверждает, что это не связано с простатой.

Ранее британский монарх лишил последних титулов своего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Орден Подвязки — высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших в мире, — исключил его из своего реестра, как и Королевский Викторианский орден.

