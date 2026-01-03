Иностранные наёмники в рядах ВСУ располагались и жили в церковно-приходской школе в ДНР, рассказала РИА Новости беженка. По ее словам, такая ситуация наблюдалась в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР.

В 2022 году видели всех: негров, французов, кубинцев, и кого мы только не видели. У нас в Ставках были они. Они (наемники. – NEWS.ru.) жили в церковно-приходской школе. Там были и латыши, кого только не было, — отметила она.

Ранее беженец Валерий Дрига подтвердил массовую транспортировку иностранных наемников на полигон за шахтой в Красноармейске. Процесс продолжался примерно полтора месяца — с середины августа по сентябрь. Дрига рассказал, что «смуглых» иностранцев привозили на военных машинах. Несколько раз он наблюдал, как ВСУ увозили с полигона группы по 30–40 человек.

До этого подразделения российской группировки «Запад» за одни сутки отразили две попытки прорыва к Купянску. Атаки проводили украинские формирования, включающие иностранных наемников. Бои шли в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка. По данным МО РФ, в ходе отражения атак было уничтожено 26 солдат противника и 17 единиц военной техники.