01 января 2026 в 13:28

Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В Донецкой Народной Республике погиб гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщила британская газета The Guardian. По данным издания, наемник был ликвидирован еще 12 декабря. О его смерти сообщил друг, заявив, что Уилсон не выжил во время выполнения боевой задачи. Он также добавил, что через неделю у погибшего должна была состояться свадьба.

Власти Австралии заявили, что осведомлены о гибели своего гражданина. Они запросили официальное подтверждение у украинской стороны и оказывают необходимую помощь семье военного. Уилсон был родом из штата Новый Южный Уэльс и в свое время служил в австралийской армии. С 2023 года он находился на Украине.

Ранее беженец Валерий Дрига подтвердил массовую транспортировку иностранных наемников на полигон в Донецкой Народной Республике. По его словам, это место находилось за шахтой в Красноармейске. Процесс продолжался примерно полтора месяца — с середины августа по сентябрь. Дрига рассказал, что «смуглых» иностранцев привозили на военных машинах. Несколько раз он наблюдал, как с полигона увозили группы по 30–40 человек.

До этого подразделения российской группировки «Запад» за одни сутки отразили две попытки прорыва к Купянску. Атаки проводили украинские формирования, включающие иностранных наемников. Бои шли в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка. По данным МО РФ, в ходе отражения атак было уничтожено 26 солдат противника и 17 единиц военной техники.

ВСУ
СВО
наемники
ДНР
