В МО сообщили о двух атаках ВСУ с иностранцами на подступах к Купянску Минобороны: атаки ВСУ с иностранными наемниками на Купянск отражены

Подразделения российской группировки «Запад» за сутки отразили две попытки прорыва к Купянску со стороны украинских формирований, включающих иностранных наемников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка. По данным оборонного ведомства, в ходе боев было уничтожено 26 солдат противника и 17 единиц военной техники.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями шестой армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад». До этого в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Отмечается, что это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки «Центр».