Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:31

В МО сообщили о двух атаках ВСУ с иностранцами на подступах к Купянску

Минобороны: атаки ВСУ с иностранными наемниками на Купянск отражены

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Подразделения российской группировки «Запад» за сутки отразили две попытки прорыва к Купянску со стороны украинских формирований, включающих иностранных наемников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка. По данным оборонного ведомства, в ходе боев было уничтожено 26 солдат противника и 17 единиц военной техники.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями шестой армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Запад». До этого в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Отмечается, что это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки «Центр».

Запад
войска
ВС РФ
ВСУ
Купянск
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На российской таможне задержали пассажира из Вьетнама с «червивым» багажом
Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.