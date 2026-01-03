«Две атаки»: ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Купянск МО РФ: ВС РФ отразили две попытки прорыва ВСУ в Купянск за сутки

Подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он отметил, что оба инцидента произошли за минувшие сутки.

На Купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск, — сказал Бигма.

Ранее выяснилось, что российские военные ликвидировали бойцов корпуса «Хартия», которые распространяли сообщения о взятии Купянска подразделениями ВСУ. Несмотря на привлечение западной бронетехники и иностранных наемников, ситуация на данном направлении остается под контролем ВС РФ. В Минобороны эту информацию никак не комментировали.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.