Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 05:53

«Две атаки»: ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Купянск

МО РФ: ВС РФ отразили две попытки прорыва ВСУ в Купянск за сутки

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Подразделения группировки войск «Запад» отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он отметил, что оба инцидента произошли за минувшие сутки.

На Купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск, — сказал Бигма.

Ранее выяснилось, что российские военные ликвидировали бойцов корпуса «Хартия», которые распространяли сообщения о взятии Купянска подразделениями ВСУ. Несмотря на привлечение западной бронетехники и иностранных наемников, ситуация на данном направлении остается под контролем ВС РФ. В Минобороны эту информацию никак не комментировали.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.

Купянск
ВС РФ
ВСУ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА
На ЗАЭС объяснили, почему не получится «рулить» станцией вместе с Украиной
Стало известно об успехах ВС РФ в Черниговской области
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 3 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 января
Отстояли Купянск и сожгли опорник ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 января
«Две атаки»: ВС РФ не дали ВСУ прорваться в Купянск
В Сингапурском проливе зафиксировали резкий рост пиратских нападений
ВС РФ обрушили «Град» на опорники ВСУ под Днепропетровском
ВС РФ лишили ВСУ у Гуляйполя гексакоптеров и квадрокоптеров
ВСУ потеряли восемь пунктов управления БПЛА за сутки
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
«Считает мерзким»: в Польше набросились на Туска из-за путаницы
Сон о лисе: любовь, обман или богатство?
В Совфеде раскрыли, от каких налогов освобождены пенсионеры
Индийские бизнесмены хотят занять освободившееся место на рынке России
«Видели всех»: беженка рассказала, где поселили наемников ВСУ в ДНР
Шерпа рассказала о неувязке позиции США по вопросу санкций
Трамп остановил сделку по полупроводникам
В Сергиевом Посаде начался пожар площадью три тысячи квадратных метров
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.