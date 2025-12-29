Путин назвал способ справиться с ВСУ в Купянске Путин призвал пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске

Необходимо пресекать попытки Вооруженных сил Украины помешать российской армии в Купянске, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий в этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.

Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого, — подчеркнул российский лидер.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов раскрыл, что армия движется к Запорожской области. Также ведутся бои с украинскими бойцами за город Орехово, расположенный в Пологовском районе.

Командующий Западной группировкой войск Сергей Кузовлев доложил Путину о заходе ВС РФ в Красный Лиман. В настоящее время в черте города идут бои. Кузовлев представил такие данные в ходе совещания.

Стало известно, что в декабре 2025 года ВС России освободили более 700 квадратных метров территории в ходе СВО. Военные установили контроль над 32 населенными пунктами, рассказал Герасимов на совещании с Путиным.