Названы подробности захода ВС России в Красный Лиман ВС России зашли в Красный Лиман с нескольких направлений

Вооруженные силы России с нескольких направлений вошли в Красный Лиман, сообщил командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент в черте города ведутся бои, передает слова военного сайт Кремля.

На Краснолиманском направлении боевые задачи выполняет соединение 25-й армии, в настоящее время подразделения полков 67-й мотострелковой дивизии с нескольких направлений зашли в населенный пункт Красный Лиман, ведут боевые действия в городских кварталах, — сообщил Кузовлев.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине. По его словам, командование ВСУ безуспешно пытается остановить продвижение армии РФ.

В ходе совещания Герасимов также подчеркнул, что в декабре 2025 года ВС РФ освободили свыше 700 квадратных метров территории. Кроме того, был установлен контроль над 32 населенными пунктами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б.